Kilis'te öğrenciler yardım kolileri hazırladı

Kilis'te öğrenciler ve velileri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı.

Türk Kızılay Kilis Şubesi tarafından, çocuklarda yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla Gülten ve Ömer Ünlükahraman Anaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında okullara bırakılan boş koliler, velilerin desteğiyle gıda ürünleriyle dolduruldu. Hazırlanan koliler, öğrenciler eşliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türk Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, AA muhabirine, "Bir Sınıf Bir Koli" projesiyle ramazan ayında iyilik hareketi başlattıklarını söyledi.

Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Okullarımıza boş koliler bıraktık. Velilerimizin desteğiyle koliler dolduruldu. Amacımız çocuklarımıza paylaşma duygusunu aşılamak. Okullarımız da bu süreçte bizlere destek verdi. Doldurulan kolileri öğrencilerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, projeye katkı sunan öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.