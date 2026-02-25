Haberler

Kilis'te öğrenciler yardım kolileri hazırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te öğrenciler ve velileri, Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı. Türk Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler paylaşma duygusunu geliştirdi.

Kilis'te öğrenciler ve velileri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı.

Türk Kızılay Kilis Şubesi tarafından, çocuklarda yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla Gülten ve Ömer Ünlükahraman Anaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında okullara bırakılan boş koliler, velilerin desteğiyle gıda ürünleriyle dolduruldu. Hazırlanan koliler, öğrenciler eşliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türk Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, AA muhabirine, "Bir Sınıf Bir Koli" projesiyle ramazan ayında iyilik hareketi başlattıklarını söyledi.

Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Okullarımıza boş koliler bıraktık. Velilerimizin desteğiyle koliler dolduruldu. Amacımız çocuklarımıza paylaşma duygusunu aşılamak. Okullarımız da bu süreçte bizlere destek verdi. Doldurulan kolileri öğrencilerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, projeye katkı sunan öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!