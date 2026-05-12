Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kilis'te meydana gelen kazada, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
KİLİS'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü H.Y. ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. H.Y. idaresindeki 27 BAL 614 plakalı motosiklet ile K.Ç. yönetimindeki 27 VG 749 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.Y. ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı