Kilis'te kebap salonunda bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı

KİLİS'te kebap salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Şıh Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kebapçıda, iki grup arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerine geldiği ve yaşanan arbededen sonra koşarak kebap salonundan kaçtıkları görüldü.

İş yeri sahibi Vakıf Hayma, kavganın işletme ile ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bir grup yemek yiyordu. Daha sonra diğer grup daha geldi. Diğerlerini görünce kavga ettiler. Gruptan birisi kurusıkı tabanca ile 3 ya da 4 el ateş etti. Bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Olayın iş yerimiz ile bir alakası yoktur" dedi. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı