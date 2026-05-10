Kilis'te kaybolan 90 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
Kilis'in Karaçavuş köyünde kaybolan 90 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda bulundu ve sahiplerine teslim edildi.
Merkeze bağlı Karaçavuş köyünde hayvancılıkla uğraşan A.A ile Musabeyli ilçesi Tahtalıkaradut köyünde ikamet eden H.G. küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu arazide bulunan 90 hayvan sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan