Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Kilis'te okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğu, su kuyusunda ölü bulundu.

Önceki gün öğle saatlerinde Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'taki evinden okula gitmek için ayrılan Gina Mercimek, okul çıkışında eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, ailesiyle aynı sokakta oturan H.B'ye ait 2 katlı bir evin avlusundaki su kuyusunda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kuyudaki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Suyun kuyudan çekilmesinin ardından kız çocuğunun cesedi, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı.

Mercimek'in boynuna briket bağlandığı öğrenildi.

Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.