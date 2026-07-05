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Kilis'te kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi

Kilis'te kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi
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Kilis'te evinde kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37) hastanede kurtarılamadı. Askeri törenle uğurlanan Topaloğlu'nun cenazesi Gaziantep'e gönderildi.

Kilis'te kalp krizi sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37) için tören düzenlendi.

Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Topaloğlu evinde kalp krizi geçirdi.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topaloğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Topaloğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından okunan duanın ardından evli ve üç çocuk babası Topaloğlu'nun cenazesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, kurum müdürleri, Topaloğlu'nun ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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