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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kilis'te etkinlik düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Mehir Vakfı İl Temsilciliğince bilgilendirme ve farkındalık stantları açıldı.

Stantları ziyaret edenlere görevliler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi aktardı.

Jandarma ekipleri KADES uygulaması hakkında broşür dağıttı ve uygulamanın nasıl kullanılacağı ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: AA