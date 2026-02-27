Haberler

Kilis'te hafriyat kamyonlarının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kilis'te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

M.G. idaresindeki 79 ABS 239 hafriyat kamyonu, Ekrem Çetin Mahallesi'nde H.G. yönetimindeki 79 DY 037 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.G. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
