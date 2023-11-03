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Kilis'te Gümrük Kaçağı Telefon ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 600 adet uyarıcı hap, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.