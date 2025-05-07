Kilis'te Firari Hükümlü Yakalandı
Kilis'te nitelikli cinsel saldırı suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.Y., İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel