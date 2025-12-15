Haberler

Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Kilis merkezli yapılan operasyonda Gaziantep ve İstanbul'da FETÖ/PDY ile bağlantılı 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİLİS merkezli Gaziantep ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler örgüt üyeleri, yöneticileri ve yapılanmaya finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik Kilis merkezli Gaziantep ve İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda RM., M.Ç., E.G., A.S., B.R., B.D., H.G., A.Ü., D.N.A., M.S., F.S., İ.P., S.D., H.A. ve İ.H.C. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüt devamlılığını sağlamak adına kullanıldığı belirtilen 70 bin 700 TL, bin 980 avro, 600 dolar, örgüte ait 11 kitap, şüphelilere ait 15 cep telefonu ile 1 laptop ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.H.C. tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
