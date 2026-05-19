Kilis'te 19 Mayıs coşkusu fener alayıyla kutlandı

Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş, meydanda gençler tarafından seslendirilen marşlarla sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.