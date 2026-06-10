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Kilis'te şehit aileleri ve gazilerden anlamlı kermes

Kilis'te şehit aileleri ve gazilerden anlamlı kermes
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Kilis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından, şehit anneleri ve eşleri ile gazi eşlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan "Bir Hayalimiz Var, Siz de Bir Umut Olun" temalı kermes açıldı.

Kilis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından, şehit anneleri ve eşleri ile gazi eşlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan "Bir Hayalimiz Var, Siz de Bir Umut Olun" temalı kermes açıldı.

Tekke Camisi içindeki Canpolat Paşa Konağı'nda açılan kermesten elde edilecek gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacak.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılışına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Yolaç Erdur, Kilis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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