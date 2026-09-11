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Kilis'te denetimli serbestlik yükümlüleri, okulları yeni döneme hazırladı

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Kilis'te denetimli serbestlik tedbiri altındaki 30 yükümlünün katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 30 okul ve 4 KYK yurdu yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlandı.

Kilis'te denetimli serbestlik tedbiri altındaki 30 yükümlünün katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 30 okul ve 4 KYK yurdu yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlandı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde 13 Temmuz-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, eğitim kurumlarında temizlik, boya badana, bakım, onarım ve düzenleme faaliyetleri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Denetimli Serbestlik İl Müdürü Zerrin Özhüsrev, çalışmalar kapsamında 18 okulda okul içi ve bahçe temizliği, 12 okul ve 2 pansiyonda boya badana çalışmaları ile basit tadilat çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Özhüsrev, yurtta ise yaklaşık 100 odanın boya, badana ve bakım işlemlerinin tamamlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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