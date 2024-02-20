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Kilis'te DEAŞ zanlısı tutuklandı

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Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup bir şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü DEAŞ içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunan bir şüpheli, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Kilis Güvenlik Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

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