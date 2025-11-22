Haberler

Kilis'te Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

Kilis'te bir otomobilin bisikletli bir gence çarpması sonucu 18 yaşındaki H.M. hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, bisikletli H.M'ye (18) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
