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Kilis'te ayakkabı tabanına gizlenen 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Kilis'te ayakkabı tabanına gizlenen 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen kişinin üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 2 bin 600 captagon hap ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik köpeği Kardi'yle yaptığı kontrollerde haplar bulundu ve şüpheli gözaltına alındı.

SURİYE'den Türkiye'ye geçmek isteyen kişinin yapılan üst aramasında ayakkabısına gizlenmiş 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından narkotik köpeği Kardi'nin de kullanılmasıyla yapılan kontrollerde Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kişinin üst aramasında ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 2 bin 600 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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