Kilis'te ayakkabı tabanına gizlenen 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SURİYE'den Türkiye'ye geçmek isteyen kişinin yapılan üst aramasında ayakkabısına gizlenmiş 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından narkotik köpeği Kardi'nin de kullanılmasıyla yapılan kontrollerde Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kişinin üst aramasında ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 2 bin 600 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı