Haberler

Kilis'te "Aile Şenliği" etkinliği düzenlendi

Kilis'te 'Aile Şenliği' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Milli Aile Haftası kapsamında "Aile Şenliği" etkinliği yapıldı.

Kilis'te Milli Aile Haftası kapsamında "Aile Şenliği" etkinliği yapıldı.

Kilis Millet Bahçesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte aileler bir araya geldi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin aile bireylerinin bir araya gelerek vakit geçirmesine katkı sunduğunu dile getirerek "Aile fedakarlıktır, vefadır, sabırdır, paylaşmaktır. İyi günde de zor günde de birbirine destek olmanın, birlikte güçlü kalabilmenin adıdır." dedi.

Geçmiş ile gelecek arasında kurulan en sağlam köprünün aile olduğunu kaydeden Kalaylı, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, bilinçli, özgüven sahibi ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinde ailelerimizin rolü son derece büyüktür. Bu nedenle aile kurumunu korumak ve güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş ise güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye anlayışıyla hazırlanan vizyon belgesinin aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, sağlıklı nüfus yapısının sürdürülebilirliği ve kuşaklar arası dayanışmanın artırılmasını temel hedef olarak ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından ailelerle pasta kesildi.

Çocuklar için yüz boyama etkinliğinin düzenlendiği şenlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

Aracı isme canlı yayında zor soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi

Cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim

Maça saatler kala bayram ettiren haber! Kupayı alırlarsa yaşadılar