Haberler

Kilis'te son iki yılda yaklaşık 3 bin sahipsiz köpek toplandı

Kilis'te son iki yılda yaklaşık 3 bin sahipsiz köpek toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Valiliği ve Belediyesi işbirliğiyle kurulan Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı'nda yaklaşık 3 bin sahipsiz köpek barınıyor. Merkezde bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor.

Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi işbirliğiyle kurulan Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı, kentteki sahipsiz köpeklerin büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Dümbüllü köyü sınırlarında bulunan 50 dönümlük alana kurulan merkez, yaklaşık 3 bin sahipsiz köpeğe yuva oluyor.

Ameliyathane, mama üretim tesisi ve gözlem odası ile idari birimlerin bulunduğu merkezde hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülüyor.

Valilik ve belediye koordinasyonunda oluşturulan ekipler, sahipsiz köpekleri bulundukları alanlardan alarak merkeze getiriyor. Burada veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, rehabilitasyon süreçlerinin ardından kontrollü yaşam alanlarında barındırılıyor.

Merkezde görevli 15 personel, köpeklerin günlük bakım ve kontrollerini gerçekleştiriyor.

"3 bin sahipsiz köpek barınıyor"

Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir İlker Avcı, AA muhabirine, kentte sahipsiz köpeklerin daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu çalışmaların son yıllarda yoğunlaştığını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahamızdaki sahipsiz hayvan popülasyonunun yüzde 80'ini toplamış durumdayız. Geriye kalan kısım ise yakalanması nispeten daha zor olan bölgelerde bulunmaktadır. Kalan hayvanların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız, ekiplerimiz tarafından gece gündüz sürdürülmektedir. Son iki yılda yaklaşık 3 bin sahipsiz hayvanı toplamış bulunmaktayız. Doğal yaşam merkezimizde ilgili mevzuatlar gereği bakım, beslenme, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından hayvanları doğal yaşamlarına uygun şekilde barındırmaktayız. Vatandaşlarımızı hem ziyaret hem de hayvanları sahiplenmek için merkezimize bekliyoruz."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

Tahliye gerginliği sonrası Özel'den ilk açıklama: Ankara barlarında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi

CHP'de tahliye krizi sürüyor! Valilikten emniyete jet talimat geldi