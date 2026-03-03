Kilis'te 17 kilo 105 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kilis'te 17 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 17 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, araç sürücüsü D.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.