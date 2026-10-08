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Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı

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Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı
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Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent merkezi ve başka bir ildeki adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.

TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis merkezli operasyonlarda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezi ve başka bir ildeki adreslere yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden C.N. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.E.H., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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