Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı

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TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis merkezli operasyonlarda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezi ve başka bir ildeki adreslere yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden C.N. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.E.H., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı