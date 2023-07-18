Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Halk Pazarı ve Hayvan Yetiştiricilerini Denetliyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki halk pazarı ve Kurban Bayramı sonrası büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerini denetleyerek vatandaşların daha güvenli, temiz ve rahat alanda alışveriş yapması için çalışmalarına devam etti.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki halk pazarı ve Kurban Bayramı sonrası büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerini denetleyerek vatandaşların daha güvenli, temiz ve rahat alanda alışveriş yapması için çalışmalarına devam etti.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde kurulan halk pazarları ve Kurban Bayramı sonrası küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerini denetlemayi sürdürüyor. Denetimleri sıkılaştıran zabıta ekipleri, Kurban Bayramı arifesi ve sürecinde ahır olarak kullanılan hayvan satış alanlarının Kurban Bayramı sonrası gerekli temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Eksiklikleri olan temizliği yaptırılmayan yerlere uyarı yapıldı.

Zabıta ekipleri, hayvan yetiştiricilerine doğayı kirletmeme uyarısında bulunarak çiftçilerle birlikte çöpleri topladı. - KİLİS