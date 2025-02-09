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Tartıştığı kişiye kılıçla saldırdı

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Kayseri'de bir kişi, apartman girişinde tartıştığı şahsı kılıçla yaraladı. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilip yakalanan saldırganın 18 suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de, kılıçla bir kişiyi yaralayan A.R. (32), sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KILIÇLA VURARAK YARALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir apartman girişinde bir kişiyi kılıçla vurarak yaralayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmada binanın güvenlik kamera kaydı incelemeye alındı.

Tartıştığı kişiye kılıçla saldırdı

18 SUÇTAN KAYDI VAR

Ekipler, şüphelinin A.R. olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde 18 suç kaydı olduğu tespit edilen A.R., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda kavga sırasında kullandığı kılıç ile 70 adet fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise A.R.'nin kapıya vurduğu ardından da bir kişiye kılıçla saldırdığı görüldü.

Tartıştığı kişiye kılıçla saldırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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