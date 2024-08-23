Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yine yan yana! 'Barış' mesajı dikkat çekti

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla'nın oğlunun nikah törenine katıldı.

Deniz Uzunyayla ve Şalin Özdemir çiftinin nikahını İBB Başkanı İmamoğlu kıydı. Nikah şahitliğini yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvelili Gökhan Günaydın çifte mutluluklar diledi. Nikah törenine CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu katıldı.

"SİZİN MUTLULUĞUNUZ TOPLUMUN MUTLULUĞU"

Nikahı kıyan İmamoğlu'nun söz verdiği Kılıçdaroğlu, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın ola ki barışmayı unutmayın. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizin mutluluğunuz toplumun mutluluğu demektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, kurultay sonrası ilk kez baş başa görüşmüştü. İmamoğlu belediye başkanları toplantısı için Ankara'yken Kılıçdaroğlu'nu arayarak evinde ziyaret etmek istediğini söylemiş, Kılıçdaroğlu da teklifi kabul etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde yapılan görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürmüştü.