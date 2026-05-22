Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Yıllık Komşusu da Mutlak Butlan Kararından Rahatsız

Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 yıldır komşu olan bir CHP üyesi, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararını tasvip etmediğini ve parti tabanının bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 yıldır komşuluk yaptığını ve CHP'li olduğunu belirten yurttaş, "Ben bir komşusu olarak bu mutlak kararını tasvip etmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 yıllık komşuyum. Partinin üyesiyim" dedi.

Kılıçdaoğlu ile uzun yıllardır komşuluk yaptığını belirten yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na kendisinin de CHP üyesi olduğunu ve parti tabanının mutlak butlan kararından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

"AYNI DELEGE İKİ KEZ DAHA ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIĞINI ONAYLADI"

Özgür Özel'in genel başkanlığının Kılıçdaroğlu döneminde seçilen delegelerce onaylandığını ifade eden yurttaş, şöyle konuştu:

"Sayın Özgür Özel'e ben 2 yıldır ulaşamıyorum. Ama vicdanımın sesini dinliyorum. Özgür Özel iyi muhalefet yapıyor. O bahse konu olan kongreden sonra iki kez daha kongre yapıldı. Diyelim ki o kongrede şaibe var, çeşitli iddialar var. Aynı delege ki bu delege Sayın Kılıçdaroğlu zamanında seçilmiştir, çoğu o döneme ait delegelerdir, iki kez daha Özgür Özel'in genel başkanlığını onayladı bu kongre. Bir durum daha var, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesin midir? Kesindir. İtiraz olmaz. YSK 'Bu kongrede bir şaibe yoktur' kararı vermiştir. Dolayısıyla taban olarak üzülüyoruz"

"CHP TABANI BU DURUMDAN RAHATSIZ"

Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun aramasına geri dönmemesiyle ilgili  soruyu da yanıtlayan yurttaş, "Ben başkaları hakkında fikir yürütemem. Şu olabilir, 'uzlaşalım', Kılıçdaroğlu diyor ya 'Buraya başka biri atanacağına, madem böyle bir karar çıkıyor, ben olayım' gibi bir görüşü vardır, belki onu söyleyecektir. Ben bilemem, başkaları hakkında fikir yürütemem. Ama benim şahsi görüşüm bunun parti lehine olmadığı, CHP tabanının da bundan rahatsız olduğu kanaatini taşıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
