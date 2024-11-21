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Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Adalet Bakanı'na Sert Çıktı

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Adalet Bakanı'na Sert Çıktı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı hapis ve siyasi yasak istemli dava hakkında sert eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davasına ilişkin açıklamalarına, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tepki gösterdi. Çelik, "Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ibretlik açıklamalar! Ancak bu denli çapsız olunabilir" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "hodri meydan" diyerek tepki gösterdi.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ibretlik açıklamalar! Ancak bu denli çapsız olunabilir! Hukuk eğitimini nasıl almış bilemiyorum! Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak Yargı Görevlilerine açıkça telkinde bulunma cüretini gösteren dolayısıyla açıkça suç işleyen bir Adalet Bakanı!Suç işlemesi, yargı görevlilerini baskılaması hiç bir şeyi değiştirmeyecek! Zira gerçekleri ifade etmek suç değildir! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yöneltmiş olduğu tüm eleştirel değerlendirmelerin doğru olduğunu Mahkemeler nezdinde de ispatlayacağız! Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Hodri Meydan."

Kaynak: ANKA / Güncel
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