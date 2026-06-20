Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS'ye girecek tüm gençlere sosyal medyadan başarılar diledi.
(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Yks'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli evlatlarım, YKS'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, umutla hatırlayacağınız bir sınav olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun."
Kaynak: ANKA