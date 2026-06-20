Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS'ye girecek tüm gençlere sosyal medyadan başarılar diledi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Yks'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli evlatlarım, YKS'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, umutla hatırlayacağınız bir sınav olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun."

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi

Dünyaca ünlü müzisyenden Türk hayranlarını üzecek haber

İngiltere'de iki yolcu treni çarpıştı, seferler durdu

Avrupa ülkesi büyük panik yaşadı: Sanki bomba patladı

İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçaklar üst üste iniyor! Bir isim daha Fenerbahçe için İstanbul'da