Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı! Tüm vekilleri çağırdı
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CHP'nin İstanbul Milletvekili Özgür Karabat katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekillerini yarın sabah 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'de Sansürsüz programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Karabat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tüm milletvekillerini yarın sabah 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdığını aktardı.
BİLGİ VERMEDİ
Kılıçdaroğlu'nun çağrısı olması nedeniyle basına kapalı gerçekleşecek toplantı hakkında açıklama yapamayacaklarını belirten Karabat, toplantıda birden fazla gündemin olduğunu da söyledi.
SAAT 2'DE MYK'YA KATILACAK
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki kapalı grup toplantısının ardından öğleden sonra saat 14.00'te de partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.