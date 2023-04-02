Kılıçdaroğlu'ndan Mehmetçiğe "Afgan kaçaklar" çağrısı: Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor" diyerek Mehmetçiğe çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mehmetçiğe seslendi.
"SINIRDA GÖREVİNİZİ YAPIN, KİMSEYİ DİNLEMEYİN"
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." ifadelerini kullandı.