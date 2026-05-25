Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Eden Avukat Onur Yusuf Üregen: "Hayırlı Olsun Dileklerinde Bulundum"

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukat Onur Yusuf Üregen, "Partimizin genel başkanını ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum" dedi. Üregen, Kılıçdaroğlu'na hukuki süreç ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin bilgi verdiğini söyledi.

CHP'ye ilişkin istinaf kararının ardından genel başkanlık görevine tedbiren getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret eden, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davalarda şikayetçi delegelerin avukatı olan Onur Yusuf Üregen, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

"DÜN PARTİMİZİN TEKRAR TESLİMİNİ HALLETTİK İCRA KANALIYLA"

Üregen, Kılıçdaroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Partimizin genel başkanını ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Dün partimizin tekrar teslimini hallettik icra kanalıyla. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmeler, bundan sonraki yapılacaklarla ilgili, neler yapılabilir, neler yapacağız, bir yol haritası üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık" dedi.

"BİLGİLENDİRMEDE BULUNDUM"

Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin de konuşan Üregen, "Genel Başkanımızın kendisi de zaten biraz rahatsızdı. Düzelmesini, daha da iyileşmesini bekliyoruz. Kendisini yormak istemedim. Kendisi son derece sağlıklı sadece sesinde kısılma var" ifadelerini kullandı.

Üregen, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'na hukuki süreç hakkında bilgi verdiğini belirterek, "Sadece genel bir hukuki süreci, neler olduğunu başından itibaren ve dün neler yaşandığını, bundan sonra da neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirmede bulundum" dedi.

"GENEL MERKEZ'DE YAŞANANLAR KİMSENİN HOŞUNA GİDECEK ŞEYLER DEĞİL"

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Üregen, "Genel Merkez'de yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil. Üzüldüğünü söyledi (Kemal Kılıçdaroğlu). Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelmesi için, barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı dile getirdik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA