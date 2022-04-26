Kılıçdaroğlu: "Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi Katılımcılardan detaylar Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi

Katılımcılardan detaylar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (1)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, Güncel, Haberler

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