Kılıçdaroğlu: "Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi Katılımcılardan detaylar Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
Katılımcılardan detaylar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (1)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel