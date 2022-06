Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çiftçilere Seslendi: Hepiniz Üretin ve Sakın Umutsuzluğa Kapılmayın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de çiftçilere; "Umudumuz burada. Bu salon çalıştığı sürece, ürettiği sürece, sandığa gidip vicdanını dinleyip oy kullandığı sürece Türkiye'nin kaderini beraber değiştireceğiz. Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, kadın erkek eşitliğini beraber sağlayacağız. Hiç endişe etmeyin. Hepiniz üretin. ve sakın umutsuzluğa kapılmayın. Büyük bir ülkeyiz, güzel bir ülkeyiz. Üreteceğiz ve kazanacağız. ve o beyefendiyi de emekli edeceğiz. Endişe etmeyin" sözleri ile seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP Çiftçi Buluşması programında çiftçilere seslendi. Çiftçilerin sorunlarını dile getirmesinin ardından Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"SİZİ BU MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAĞIZ: Kadın kardeşlerimi dinledim. Derdinizi biliyorum. Sadece bu bölgede yaşanmıyor bu sorunlar. İster doğuya ister batıya; güneye, kuzeye gidin. Nereye giderseniz gidin, aynı derdi çiftçinin yaşadığını biliyorum. Mademki çiftçi milletin efendisi olacak; bizi, bu devleti kuran, aynı zamanda CHP'yi de kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çiftçi, köylü milletin efendisidir' diyorsa, size sözüm var: Sizi bu milletin efendisi yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Alın teri döken, günün 24 saati çalışan. Biz evlerimizde otururken, karnımızın doyması için emek harcayan; sizler bu milletin efendisi olmayacaksınız da kim olacak? Kim yapacak bunları?

ONLAR CEPLERİNİ DOLDURMAKLA MEŞGUL. BEN SİZİ DÜŞÜNMEKLE MEŞGULÜM: Kadın kardeşlerim, diyorlar ki; 'Zarar etmiyoruz, battık' diyorlar. Her şeyin farkındayım. Her şeyi biliyorum. Onlar da biliyorlar, onlar ceplerini doldurmakla meşgul. Ben sizi düşünmekle meşgulüm. Sizi düşünüyorum. Bu milleti düşünüyorum. Onlar Amerikalarda gökdelen yapıyorlar. Onlar Amerikalarda çiftlikler satın alıyorlar. Ben bu ülkenin çiftliklerinde, bu ülkenin tarlalarında, çaba harcayan sizleri düşünüyorum. Sizler ürettiğiniz zaman bizim karnımız doyacak. Sizler çalıştığınız zaman bizim karnımız doyacak. Biz dışarıdan ne alıyoruz? Her şeyi alıyoruz. Buğday, peynir, fasulyeyi, arpa, samanı alıyoruz. Bu ülkenin topraklarında, bu ülkenin cennet gibi topraklarında tamamını üretmek mümkün.

SİZİN DEĞERİNİZİ SİYASET KURUMU BİLMİYORSA O SİYASET KURUMU BATSIN: Yaptığınız iş çok değerlidir. Tarım stratejik sektördür. Eviniz, çamaşır makineniz olmayabilir. Arabanız olmayabilir. Ama günde iki kez, en az, karnınızı doyurmak zorundasınız. Bunu yapan da sizsiniz. Sizin değerinizi, siyaset kurumu bilmiyorsa o siyaset kurumu batsın. Bu kadar açık söylüyorum.

'TAK' DİYE SİLECEĞİZ, FAİZ OLMAYACAK, NEFES ALACAKSINIZ: Dertlerinizi biliyorum. Ne yapacağız? Bir; Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda, çiftçileri, besicileri; ister Tarım Kredi Kooperatifi ve ister bankalardan, aldıkları kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Faiz olmayacak. Nefes alacaksınız. Bir, nefes alacaksınız. Bu şu anlama geliyor. Sizin bir nefes almanız, rahatlamanız lazım. 'Oh' demeniz lazım. İki; kim neyi ekecek, neyi biçecek? Bu önceden planlanacak. Her çiftçi önceden neyi ekeceğini bilecek. Asla hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Zarar ettiniz mi siz, Türkiye zarar ediyor. Zarar ettiniz mi, biz pahalıya karnımızı doyuruyoruz. Siz zarar edip, üretmediğinizde; dışarıdan geliyor, dünyanın parasını veriyoruz. Bereketli topraklarımız ekilmiyor. Yolu ne? Yolu şu: Kim neyi ekecek, belli olacak. Maliyeti olacak, belli olacak. Buğday mı, arpa mı, besicilik mi, fasulye mi, pamuk mu, susam mı? Ne ekiliyorsa? Maliyeti çıkaracağız. Köylünün maliyetini. Üstüne makul bir kar vereceğiz. Diyeceğiz ki: '100 liraya ürettiniz, üstüne makul bir kar verdik. 125 lira maliyeti. 125 liraya alıcı buluyorsan, sat. İstersen ihraç et, ihracat yap. Ama onun altına düştüğü zaman onu devlet satın alacak. Sizi asla zarar ettirmeyeceğiz. Biz buna yeni taban fiyat diyoruz. Her alanda taban fiyat olacak.

TARSİM'İN KANUNUNU YENİDEN YAPACAĞIZ: Sel olur, yangın olur, başka felaketler olur. TARSİM'i yeniden oluşturacağız. Çiftçi birlikleriyle beraber oturacağız, TARSİM'in kanununu yeniden yapacağız. Hiçbir çiftçinin zararı; özellikle yangın, sel, su baskını gibi zarar olduğu zaman, zararı TARSİM karşılayacak. Yine çiftçi zarar etmeyecek. Felaket durumunda da asla çiftçinin zarar etmeyeceği bir uygulama yapacağız.

HÜKÜMETLERDEN ALACAĞINIZ, 273 MİLYAR LİRA: Bir kanun var. Tarım Kanunu. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi, 'her yıl çiftçiye milli gelirin en az yüzde 1'i kadar teşvik verilir' diyor. 'Verilebilir' değil 'verilir' diyor. Vermek zorundalar. Bugüne kadar çiftçiye tam anlamıyla verilmedi. Sizin, üreticilerin bu hükümetlerden alacağınız 273 milyar lira. Size 273 milyar lira kanuna göre ödenmesi gerekirken, ödemediler. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli gelirin en üz yüzde 1'i oranında size pay vereceğiz. Bütçeye yazacağız. Ama yazmak da yetmeyecek. Ziraat odalarına, çiftçi birliklerine diyeceğiz ki 'Gelin, bakın. Yüzde 1 yazdık, bunu çiftçiye vereceğiz.' Onlar da denetleyecekler. İşi sözün ötesine taşıyıp, aynı zamanda çiftçi birliklerinin yüzde 1'nin ödenip ödenmediğini de denetleme hakkını getireceğiz.

HACİZ UYGULAMASINA DA SON VERECEĞİZ: Traktörünüz asla haczedilmeyecek. Hayvanınız haczedilmeyecek. Çiftçinin traktörü haczettiğiniz zaman, nasıl üretecek? Onu da kaldıracağız. Haciz uygulamasına da son vereceğiz. Çiftçi üretecek, tek aradığımız o.

KIRMIZI MAZOT UYGULAMASI: Mazotun ne olduğunu biliyorum. Şehirde yaşayan birisi mazota, benzine zam geldiğinde; arabasını isterse kullanmayabilir. Belediye otobüsü ile gider gelir veya arkadaşının arabasıyla gider gelir. Ama çiftçi tarlayı ne yapacak? Mecburen kullanacak. Mecburen binecek. Mazotu alacak. Tarlaya gidecek. Tarlasını sürecek. Bunun için bütün Avrupa ülkelerinde yapılan uygulama var. Kırmızı mazot uygulaması. Sadece çiftçiye düşük bedel ile satılan, kırmızı mazot uygulaması var. Çiftçi gidecek, düşük fiyattan kırmızı mazotunu alacak ve kullanacak. Traktörüne onu koyacak, düşük fiyattan. ÖTV ve KDV olmayacak. Çiftçi üretmediği taktirde hepimiz zarar ediyor ve aç kalıyoruz. Dolayısıyla çiftçiye desteği vereceğiz.

ELİN OĞLU YAPIYOR, MÜMKÜN OLUYOR DA BİZ YAPINCA MI MÜMKÜN OLMUYOR?: Ucuz elektrik, elektrikten de şikayet ettiniz. Şanlıurfa'ya gittim. Orada da şikayet ediyorlar. Önce doğuda altı ilden başlayacağız. Sonra bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Güneş enerjisi ile elektrik elde edeceğiz, kooperatif şeklinde olacak; çiftçi birlikleri, arzu eden ticaret ve sanayi odaları bunun ortağı olacak. Elektrik üretecekler, çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak. Artan elektriği satacak ve oradan da ayrıca kar elde edecek. Diyeceksiniz ki, 'Bu mümkün mü?' Elin oğlu yapıyor mümkün oluyor da biz yapınca mı mümkün olmuyor. Dışarıdan mazot, petrol getiriyorlar. Akaryakıt geliyor, para ile. Dışarıdan kömür, doğal gaz getiriyorlar para ile. Allah'ın güneşi para ile mi? Mazot, kömür yok. Bedava. Sadece paneller kurup elektrik elde edeceksin. Kooperatif şeklinde olacak. Elektriğin bir kısmını siz kullanacaksınız, artan kısmını enterkonnekte sistemi ile satacaksınız ve ayrıca elektrikten para kazanacaksınız.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR ADIM ATTI: Uygulamalardan birisini de İzmir yapacak. İzmir Büyükşehir de bu konuda adım attı. Yapacağız. Allah'ın güneşine para mı veriyorsunuz, bedava. Dışarıdan doğal gazı getirip elektrik elde edeceğine; petrolü, kömürü getirip elektrik elde edeceğine, dışarıya dolar ödeyeceğine, güneş var, bedava, sıcak. Elin oğlu yapıyor ve biz de yapacağız. Çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Ayrıca, nerede çiftçi çalışıyor ve besicilik yapıyorsa; kırsal kesimin her yerine, hayvancılık yapanlar için veteriner, toprakla uğraşılıyorsa ziraat mühendisi ve teknisyeni tayin edeceğiz. Toprak analizleriniz ücretsiz yapılacak. Neyi ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, hayvanların aşılaması, bakımı… Bütün bunların tamamını kamu görevlisi olan veteriner, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni yapacak. Bunlar için, siz hiçbir bedel ödemeyeceksiniz. Öğretmen nasıl çalışıyorsa ziraat mühendisi de öyle çalışacak. İmam nasıl görev yapıyorsa ziraat teknisyeni de aynı görevi yapış olacak.

KIRSALDA ÇALIŞAN GENÇLERİN, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK: Gençler kırsalda çalışmak istemiyor. Büyük kentlerin varoşlarına gidiyor, iyi gelir elde edemiyorlar. Gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Burada çalışın iyi gelir elde edin. Sizin sosyal güvenlik primlerinizi de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bunu da yapacağız. Bir şeyden emin olmanızı isterim.

Alın terinin, emeğin değerli olduğunu biliyorum. Kadınların kırsal kesimde erkeklerden çok daha fazla çalıştığını da biliyorum. Neredeyse günün 24 saati. Burada konuşan bir kardeşimizin, hayvanlarına evlatları gibi nasıl baktığını da biliyorum. O hayvanlar aç kaldığı zaman, yeteri kadar besin almadığı zaman o annenin ne kadar üzüldüğünün de farkındayım. Bütün bunları değiştirmek mümkün. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak mümkün. Bunun için bir şey yapacağız.

HAVZA BAZLI PLANLAMA YAPACAĞIZ: Sandık gelecek. Sandığa oy kullanmaya gideceksiniz. Söylediklerimi sakın unutmayın. Bizim karnımızı doyuran sizlersiniz. Bizim soframızı zenginleştirenler sizlersiniz. Alın teri dökenler sizlersiniz. Kazanması gereken sizlersiniz. Bu milletin efendisi olması gereken yine sizlersiniz. Bunu yapacağız. Güvenin. sadece güvenin ve bize katılın. Bizim saraylardı, şuydu ve buydu; onlar değil… Eğer saray arıyorsan geleceksin oturacaksın, çiftçinin evine gideceksin, işte saray burasıdır diyeceksin. Burası üretiyor diyeceksin. Burası alın teri döküyor diyeceksin. Milletten kopmayacağız. Milletle beraberiz. Onun terini teneffüs edeceğiz. Emeği, alın teri var. Çalışması var. Dolayısıyla ürünü var. Ürüne nasıl baktığını da biliyoruz. Onun kazanması lazım. O kazanacak ki üretecek. O üretecek ki bizim karnımız doyacak. Bizim karnımız doyacak ki dışarıdan buğday, saman, mercimek, fasulye… Bunları satın almayacağız. Bizim insanımız üretecek. Yeri gelirse biz bunları dünyaya da satacağız. Hiç kimse zarar etmeyecek. Herkes kar edecek. Neyi ekeceğimizi havza bazlı planlama yapacağız.

Unutmayın. Umudumuz burada, bu salonda. Beklentimiz bu salonda. Bu salon; çalıştığı sürece, ürettiği sürece, sandığa gidip vicdanını dinleyip, oy kullandığı sürece Türkiye'nin kaderini beraber değiştireceğiz, birlikte değiştireceğiz. Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, kadın erkek eşitliğini beraber sağlayacağız. Hiç endişe etmeyin. Hepiniz üretin. ve sakın umutsuzluğa kapılmayın. Büyük bir ülkeyiz, güzel bir ülkeyiz. Üreteceğiz ve kazanacağız. ve o beyefendiyi de emekli edeceğiz. Endişe etmeyin."

