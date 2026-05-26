Kılıçdaroğlu bayramda Genel Merkez'e gidiyor, MYK ve 'Arınma Komisyonu' için kolları sıvadı

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na döndükten sonra 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de Genel Merkez'e giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Basın Danışmanı Atakan Sönmez, programda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturmak için çalışmalara başladı. 7-8 kişilik MYK için Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un teklifi geri çevirdiği, Oğuz Kaan Salıcı'nın da olası teklifi kabul etmeyeceği belirtiliyor. MYK'da Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Mehmet Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir'in yer alabileceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çıkışı kapsamında 'Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu' kurması planlanıyor. Bu komisyona Akif Hamzaçebi'nin getirilmesi bekleniyor. Parti Meclisi'nin (PM) 1 Haziran'da toplanması planlanırken, Kılıçdaroğlu cephesinden henüz açıklama yapılmadı. PM'de Özgür Özel'e yakın isimlerin de bulunduğu kritik bir denge söz konusu.

CHP Genel Merkezi'nde, mahkeme kararı sonrası yaşanan polis müdahalesinde hasar oluştu. Kırılan camlar ve zarar gören kapılar onarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi