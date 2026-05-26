Haberler

Kılıçdaroğlu bayramda Genel Merkez'e gidiyor, MYK ve 'Arınma Komisyonu' için kolları sıvadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na döndükten sonra 30 Mayıs'ta partililerle bayramlaşacak. MYK oluşturma çalışmaları sürerken, yolsuzlukla mücadele komisyonu kurulması planlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na döndükten sonra 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de Genel Merkez'e giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Basın Danışmanı Atakan Sönmez, programda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturmak için çalışmalara başladı. 7-8 kişilik MYK için Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un teklifi geri çevirdiği, Oğuz Kaan Salıcı'nın da olası teklifi kabul etmeyeceği belirtiliyor. MYK'da Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Mehmet Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir'in yer alabileceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çıkışı kapsamında 'Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu' kurması planlanıyor. Bu komisyona Akif Hamzaçebi'nin getirilmesi bekleniyor. Parti Meclisi'nin (PM) 1 Haziran'da toplanması planlanırken, Kılıçdaroğlu cephesinden henüz açıklama yapılmadı. PM'de Özgür Özel'e yakın isimlerin de bulunduğu kritik bir denge söz konusu.

CHP Genel Merkezi'nde, mahkeme kararı sonrası yaşanan polis müdahalesinde hasar oluştu. Kırılan camlar ve zarar gören kapılar onarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
AVM'de yabancı madde püskürttü, 19 kişiyi hastanelik etti

AVM'de yabancı madde püskürttü çok sayıda kişiyi hastanelik etti
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti

Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa'dan arayan lider kim? İşte konuşulan isim
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı