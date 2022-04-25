Kılıçdaroğlu, Aym'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine Katıldı
ANKA - Gürkan Demirtaş - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Tören'de AYM'yi tanıtan kısa belgesel film gösteriminin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan açılış konuşmasını yaptı. Arslan'ın konuşmasının ardından katılımcılar, Anayasa Tarihi Galerisi'nin açılışına katıldılar.
ANKA / Gürkan Demirtaş - Güncel