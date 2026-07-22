Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Partiye İlişkin İlk Değerlendirme: "Ayrılanlar Hakkında Olumsuz Yorum Yapmayacağız, İktidarı Eleştirmeye Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasının ardından, "Atatürk'ün partisine sahip çıkmak isteyen kalır. Kimlerin, kaç kişinin gittiğiyle ilgilenmiyoruz. Partimizde kalan arkadaşlarımız baştacıdır. Ayrılanlar hakkında ise olumsuz yorum yapmayacağız. Bizim derdimiz iktidarla, iktidarı eleştirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in dün yaptığı "yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasının ardından kendisini destekleyen milletvekilleri ile dün akşam saatlerinde Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün partisine sahip çıkmak isteyen kalır. Kimlerin, kaç kişinin gittiğiyle ilgilenmiyoruz. Partimizde kalan arkadaşlar baştacıdır, ayrılanlar arkadaşlarımız hakkındaysa olumsuz yorum yapmayacağız. Bizim derdimiz iktidarla, iktidarı eleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA