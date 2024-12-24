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Kılıç Çatan Teğmenlerin Disiplin Dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'nda Görüşülecek

Kılıç Çatan Teğmenlerin Disiplin Dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'nda Görüşülecek
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlerle ilgili disiplin dosyasının 16 Ocak 2025'te görüşüleceğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.

MSB, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatan ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK'nın 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00'te toplanacağını açıkladı.

Mezuniyet törenin ardından başlatılan disiplin süreci sonucunda 5 teğmen "TSK'dan ayırma cezası verilmesi" talebiyle YDK'ya sevkedilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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