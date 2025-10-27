Kiev'e Rus İHA Saldırısı: 3 Ölü, 32 Yaralı

KİEV, 27 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 2'si çocuk olmak üzere yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamada İHA'ların pazar günü erken saatlerde Kiev'in kuzeydoğusundaki Desna bölgesinde yüksek katlı iki konut binasını vurduğu belirtildi. Saldırı sonucu binalardan birinde yangın çıktığı, diğerininse camlarının kırıldığı kaydedildi.

Bir diğer İHA saldırısında ise Kiev'in kuzeyindeki Obolon bölgesindeki bir apartmanın vurulduğu bildirildi.

Saldırıların gerçekleştiği bölgelere 100'den fazla kurtarma görevlisi ve 20 ekipman birimi sevk edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri de hava savunma sistemlerinin gece boyu Rusya'ya ait 101 İHA'dan 90'ınını imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yaklaşık 1.200 muharebe İHA'sı, 1.360'dan fazla güdümlü bomba ve 50'den fazla füze fırlattığını söyledi.