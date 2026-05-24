Ukrayna: Kiev'e Büyük Çaplı Balistik Füze Saldırısı Düzenlendi

KİEV, 24 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'e pazar günü erken saatlerde büyük çaplı bir balistik füze saldırısı düzenlendi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırılar sonucu başkentin Podilskyi bölgesinde yangın çıktığını ve en az 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırının devam ettiğini kaydeden Tkaçenko, başka füzelerin de fırlatılma ihtimali bulunduğunu söyledi.

