Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 14 Yaralı

Güncelleme:
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kişinin ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırganın rehin alma eylemi gerçekleştirirken etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KİEV, 19 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kişinin sokak ortasında ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko silahlı bir saldırganın cumartesi günü sabah saatlerinde başkentin güneyindeki Holosiivsky semtinde yayalara ateş açtıktan sonra yakınlardaki bir süpermarkette insanları rehin aldığını söyledi.

Açıklamada, 58 yaşında bir erkek olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alınırken etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ukrayna Güvenlik Servisi silahlı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişleri, Kiev'in Holosiivsky semtinde sivillere yönelik silahlı saldırı ve rehin alma olayını terör eylemi olarak değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua
500

