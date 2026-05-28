Ukraynalı gençler Rusya ile 4. yılı geride kalan savaşın bitmesini istiyor

Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılını geride bırakırken, Ukrayna'nın başkenti Kiev, savaşla yaşamayı öğrenen bir şehir haline geldi.

Başkentte günlük hayat devam ederken, Rus saldırıları anında çalan sirenler hayatın bir parçası. Kiev sokaklarında gezerken ölen askerlerin fotoğraflarını ve savaşın izlerini neredeyse her yerde görmek mümkün.

Rus ordusu, 24 Mayıs'ta da şehre yoğun hava saldırıları düzenledi.

AA muhabiri, Kievli gençlere 4. yılını geride bırakan savaştaki yaşamları ve gelecekten beklentilerini sordu.

26 yaşındaki Anastasiia, savaşın başında esir düşen babasını, serbest kalmasından 8 ay sonra kaybettiğini söyledi.

"Esarette bulunan ve savaşta kaybolan Ukrayna vatandaşlarının haklarını savunmak" için aktivist olarak mücadele ettiğini kaydeden Anastasiia, "Savaştan önce nasıl bir yaşamım vardı hatırlamıyorum. Çünkü benim ailem için savaş çok daha önce, 2014'te başladı." dedi.

Babasının deniz piyadesi olduğunu ve 2022'deki savaş başladığında Mariupol şehrinde görev yaptığını aktaran Anastasiia, babasının yaklaşık 3 yıl boyunca Ruslar tarafından esir tutulduğunu belirtti.

Anastasiia, babasına bu sürede mektuplar yazarak ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını vurgulayarak "Ukraynalı bir genç olarak barış istiyorum. Ama bu barışın adil olmasını istiyorum. Çünkü topraklarımız işgalden kurtarılıp adalet sağlanmadığı sürece bu saldırılar tekrar edecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca gerçek barışın "bütün esirlerin serbest bırakılmasıyla" sağlanabileceğini aktaran Anastasiia, buna Ukraynalıların cenazelerinin teslim edilmesinin de dahil olduğunu dile getirdi.

"Ukrayna'daki yaşam gergin ve stresli"

Kiev'de sirenlerin çaldığı anlardan birinde konuşan 20 yaşındaki Yulia ise savaş nedeniyle yaşamlarının çok gergin ve stresli olduğunun altını çizerek, buna rağmen yaşamlarına devam ettiklerini anlattı.

Ülkelerine destek olmak ve burada yaşamaya devam etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Yulia, savaşın ne zaman biteceği konusunda fikri olmadığını ancak en iyisini ve barışı umut ettiklerini söyledi.

18 yaşındaki öğrenci Olena da savaş döneminde Kiev'de yaşamanın zor olduğunu kaydederek, saldırılarla geçen gecelerin ardından uyanıp yaşamaya devam etmenin zor olduğunu ancak bu durumla başa çıkmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Barışı umut ediyoruz ama yakın gelecekte sağlanabileceğine inanmıyoruz"

Ülkesindeki durumun hiç iyi olmadığı ve savaşın ne zaman biteceğini söyleyemeyeceğini aktaran Olena, "Bunun ne zaman sona ereceğini bilmiyorum ama umarım yakında sona erer." dedi.

32 yaşındaki Petro, kış mevsimde neredeyse her gün saldırı alarmlarının devreye girdiğini, bunun kendileri için yorucu olduğunu vurguladı.

"Barışı umut ediyoruz lakin dürüst olmak gerekirse yakın gelecekte barış sağlanabileceğine inanmıyoruz." ifadesini kullanan Petro, şartlar ne olursa olsun ülkesinde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.