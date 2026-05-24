Haberler

Rusya'nın Kiev'e saldırılarında bir kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun gece yarısından beri sürdürdüğü hava saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda füze ve insansız hava araçları kullanıldı, bazı apartmanlar hasar gördü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente gece yarısından beri sürdürdüğü hava saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın gece yarısından beri Kiev'e yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Kliçko, saldırılar sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını aktaran Kliçko, Kiev'de bazı apartmanların hasar gördüğüne işaret ederek, "Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve İHA saldırıları sürüyor.

Rusya'nın, Kiev bölgesine saldırılarında "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füze de kullandığına dair görüntüler ise bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Özel yönetimi yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu bayram sonuna kadar kurultay kararı almazsa imza toplanacak

Özel yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse...
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü

Beyaz Saray'da silah sesleri! Canlı yayında ecel terleri döktüler
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi