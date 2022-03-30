Kiev'de güvenlik önlemleri

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde sakinlik sürerken, başkentin hemen dışında bulunan silah ve bombalama seslerinin duyulduğu İrpin bölgesine giden yol üzerinde kimi zaman Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar ve askerler göze çarpıyor.