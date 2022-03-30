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Kiev'de güvenlik önlemleri

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde sakinlik sürerken, başkentin hemen dışında bulunan silah ve bombalama seslerinin duyulduğu İrpin bölgesine giden yol üzerinde kimi zaman Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar ve askerler göze çarpıyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde sakinlik sürerken, başkentin hemen dışında bulunan silah ve bombalama seslerinin duyulduğu İrpin bölgesine giden yol üzerinde kimi zaman Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar ve askerler göze çarpıyor.

Kiev'de güvenlik önlemleri

Kiev'de güvenlik önlemleri

Kiev'de güvenlik önlemleri

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Ukrayna, Silah, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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