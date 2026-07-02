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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin hava saldırısı altında olduğunu açıkladı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusunun gece yarısından itibaren düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Kliçko, kentin farklı semtlerinde ev ve binaların hasar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun gece yarısından beri kente yönelik hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından bu yana saldırı düzenlemeye başladığını belirtti.

Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının ( Siha ) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve SİHA saldırılarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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