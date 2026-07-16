Haberler

Kars'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 75 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Yasin Soğukbulak'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Yasin Soğukbulak'ın cenazesi toprağa verildi.

Soğukbulak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kars Harakani Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra, Arpaçay Yeni Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından Soğukbulak'ın naaşı, Arpaçay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk bayrağı, protokol üyeleri tarafından oğlu Emrah Soğukbulak'a teslim edildi.

Törene, Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Melih Doğruel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu, ilçe protokolü, gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı! Levent Üzümcü hakkında karar verildi
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor