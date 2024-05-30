Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi Suluova'da defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Otçu için Hacı Nebi Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenazeye Otçu'nun ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, Emniyet Müdürü Engin Erkul ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi.

Otçu için Hacı Nebi Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Otçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak götürüldüğü Belediye Mezarlığında defnedildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, Sebahattin Otçu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şehitlik ve gazilik bizim için kutsal değerlerdir." dedi.

Cenazeye Otçu'nun ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, Emniyet Müdürü Engin Erkul ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Rifat Uzun Jandarma Suluova Teğmen Amasya Kıbrıs Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
title