Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurt'un Cenazesi Defnedildi

Güncelleme:
72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Törene yerel yöneticiler de katıldı.

Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt'un cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Vize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kurt için Kıyıköy beldesinde tören düzenlendi.

Kurt'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle belde mezarlığına götürüldü.

Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu ile Vize Kaymakamı Kemal Balaban da katıldı.

Kaynak: AA
