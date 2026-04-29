Kıbrıs gazisi Karasu, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Cumhur Karasu'nun cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Karasu için Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Karasu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aktaş ve Büyükakın, Karasu'nun ailesi ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti. Karasu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

Karasu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Yıllarca unutulmayacak görüntü!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor