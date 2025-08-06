Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır Vefat Etti

Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır Vefat Etti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Çakır, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene kaymakam, jandarma komutanı ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Çakır, toprağa verildi.

Çakır için Samukalan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Çakır'ın yakınları ile Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Çavuş, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, Askerlik Şubesi Başkanı Vekili Astsubay Burak Cantekin ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Çakır, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın öğle namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası mahalle kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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