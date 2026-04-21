Kilis'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Hüseyin Kilimci'nin cenaze töreni, Kayabaş Camisi'nde düzenlendi. Naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak askerlerin omzunda taşındı ve Asri Mezarlık'ta defnedildi. Cenaze namazına Kilis Valisi ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Cenaze namazına katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile vatandaşlar katıldı.