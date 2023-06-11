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Kıbrıs gazisi Erdal Demir son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Erdal Demir son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Erdal Demir'in cenazesi, askerlerin omuzunda Sürgü Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Doğanşehir ilçesine görevlendirilen Koordinatör Vali Cüneyit Orhan Toprak, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Erdal Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Sürgü Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Demir'in cenazesi, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Doğanşehir ilçesine görevlendirilen Koordinatör Vali Cüneyit Orhan Toprak, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

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